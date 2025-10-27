Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Demanet/Loge - Graca/Torres 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sintra MD: Demanet/LogeGraca/Torres . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Sintra MD
Demanet/Loge
Завершен
(6:4, 5:7, 0:1)
1 : 2
27 октября 2025
Graca/Torres
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Graca/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Demanet/Loge - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Demanet/Loge - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Graca/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Demanet/Loge - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Graca/Torres - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Graca/Torres - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Graca/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
29%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA