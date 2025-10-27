27.10.2025
Смотреть онлайн Demanet/Loge - Graca/Torres 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sintra MD: Demanet/Loge — Graca/Torres . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Sintra MD
Завершен
(6:4, 5:7, 0:1)
1 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Graca/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Demanet/Loge - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Demanet/Loge - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Graca/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Demanet/Loge - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Graca/Torres - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Demanet/Loge - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Graca/Torres - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Graca/Torres - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Graca/Torres - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
29%
Комментарии к матчу