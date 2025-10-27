Смотреть онлайн Burdet/Patrick Schoen - Araujo/Izquierdo Luque 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sintra MD: Burdet/Patrick Schoen — Araujo/Izquierdo Luque . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .