27.10.2025
Смотреть онлайн Burdet/Patrick Schoen - Araujo/Izquierdo Luque 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sintra MD: Burdet/Patrick Schoen — Araujo/Izquierdo Luque . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Sintra MD
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Burdet/Patrick Schoen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Burdet/Patrick Schoen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Araujo/Izquierdo Luque - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Burdet/Patrick Schoen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Burdet/Patrick Schoen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Burdet/Patrick Schoen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Araujo/Izquierdo Luque - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Burdet/Patrick Schoen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Araujo/Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Araujo/Izquierdo Luque - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
69%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
