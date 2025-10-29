Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Вайшнави Адкар - Донна Векич 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияWTA Ченнай: Вайшнави АдкарДонна Векич, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.

МСК, 1/16 финала, Корт: STADIUM
WTA Ченнай
Вайшнави Адкар
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Донна Векич
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Донна Векич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Донна Векич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вайшнави Адкар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Донна Векич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Вайшнави Адкар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Вайшнави Адкар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Донна Векич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Донна Векич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Донна Векич - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
8
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
44%
79%
Реализация брейк - пойнтов
11%
42%
Игры 1/16 финала
29.10
Турция Зейнеп Сонмез Татьяна Прозорова Татьяна Прозорова
2
0
7
5
6
4
Завершен
29.10
Япония Нао Хибино Словакия Mia Pohankova
0
2
5
7
1
6
Завершен
29.10
Таиланд Тхасапорн Накло Франция Диане Парри
0
2
2
6
0
6
Завершен
29.10
Индия Сахаджа Ямалапалли Индонезия Приска Маделин Нугрохо
2
0
6
4
6
2
Завершен
29.10
Россия Полина Яценко Россия Алина Чараева
-
-
Отказ
29.10
Польша Катажина Кава Италия Лючия Броцетти
2
1
6
7
6
0
6
2
Завершен
29.10
Таиланд Ланлана Тарарудее Мария Тимофеева Мария Тимофеева
-
-
Отказ
29.10
Индия Вайшнави Адкар Хорватия Донна Векич
0
2
1
6
2
6
Завершен
29.10
Япония Мей Ямагучи Англия Франческа Джонс
2
1
5
7
6
0
1
0
Отказ
29.10
Индонезия Дженис Тжен Германия Каролина Вернер
2
1
6
4
6
7
6
2
Завершен
29.10
Япония Маи Хонтама Австралия Сторм Хантер
1
2
7
6
2
6
4
6
Завершен
29.10
Индия Maaya Rajeshwaran Revathi Индия Шривалли Рашмикаа Бхамидипати
0
2
1
6
4
6
Завершен
29.10
Франция Леолиа Жанжан Сербия Нина Стоянович
0
0
0
0
Отменен
27.10
Франция Диане Парри Англия Франческа Джонс
-
-
Отменен
27.10
Индонезия Дженис Тжен Италия Люкреция Стефанини
-
-
Отменен
27.10
Германия Анна-Лена Фридзам Чехия Линда Фрухвиртова
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
