Смотреть онлайн Сахаджа Ямалапалли - Приска Маделин Нугрохо 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Сахаджа Ямалапалли — Приска Маделин Нугрохо, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.