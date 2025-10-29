29.10.2025
Смотреть онлайн Сахаджа Ямалапалли - Приска Маделин Нугрохо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Сахаджа Ямалапалли — Приска Маделин Нугрохо, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.
МСК, 1/16 финала, Корт: STADIUM
WTA Ченнай
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
59%
53%
Реализация брейк - пойнтов
43%
23%
Комментарии к матчу