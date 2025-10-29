29.10.2025
Смотреть онлайн Тхасапорн Накло - Диане Парри 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Тхасапорн Накло — Диане Парри, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
WTA Ченнай
Завершен
(2:6, 0:6)
(2:6, 0:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Диане Парри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Диане Парри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
41%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
