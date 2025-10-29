29.10.2025
Смотреть онлайн Дженис Тжен - Каролина Вернер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Дженис Тжен — Каролина Вернер, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
WTA Ченнай
Завершен
(6:4, 6:7, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
76%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
