Текстовая трансляция

Гейм 1 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 28 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40