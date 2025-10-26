26.10.2025
Смотреть онлайн Адолфо Даниел Вальехо - Roman Andres Burruchaga 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Адолфо Даниел Вальехо — Roman Andres Burruchaga, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:20 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central.
МСК, Финал, Корт: Quadra Central
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(1:6, 2:5)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Адолфо Даниел Вальехо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Адолфо Даниел Вальехо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
47%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
