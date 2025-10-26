Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Miguel/Ribeiro - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Miguel/RibeiroГонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central.

МСК, Финал, Корт: Quadra Central
Challenger Costa do Sauipe MD
Miguel/Ribeiro
Завершен
(7:6, 4:6, 1:0)
2 : 1
26 октября 2025
Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Miguel/Ribeiro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Miguel/Ribeiro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Miguel/Ribeiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
22%
27%
