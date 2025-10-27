27.10.2025
Смотреть онлайн Сун Мин Ха - Kei Yau Cheung 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Сун Мин Ха — Kei Yau Cheung . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
55%
39%
Реализация брейк - пойнтов
73%
71%
