Текстовая трансляция

Гейм 1 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40