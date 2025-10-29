29.10.2025
Смотреть онлайн Алекса Чирич - Эдоардо Шери Линьер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Алекса Чирич — Эдоардо Шери Линьер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 05.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 05
UTR Pro Clemson
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
56%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
