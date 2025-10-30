30.10.2025
Смотреть онлайн Алекса Чирич - Кевин Эденгрен 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Алекса Чирич — Кевин Эденгрен . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 03.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 03
UTR Pro Clemson
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кевин Эденгрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кевин Эденгрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кевин Эденгрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
70%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
