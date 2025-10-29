29.10.2025
Смотреть онлайн И-Сан Чо/Yi Tsen Чо - Mladenovic/Piter 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян - пары: И-Сан Чо/Yi Tsen Чо — Mladenovic/Piter, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 07:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян - пары
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Комментарии к матчу