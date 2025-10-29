29.10.2025
Смотреть онлайн Nathan Pitts - Ноа Вукадин 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Nathan Pitts — Ноа Вукадин . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 05.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 05
UTR Pro Clemson
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nathan Pitts - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Nathan Pitts - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ноа Вукадин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ноа Вукадин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
59%
77%
Реализация брейк - пойнтов
40%
62%
Комментарии к матчу