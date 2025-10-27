27.10.2025
Смотреть онлайн Рен Накамура - Абхинав Санджеев Шанмугам 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Рен Накамура — Абхинав Санджеев Шанмугам . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(4:6, 7:5, 0:1)
1 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Рен Накамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
9
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
68%
72%
Реализация брейк - пойнтов
43%
30%
