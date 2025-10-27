27.10.2025
Смотреть онлайн Elias Julian Werner - Penn Charusorn 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Elias Julian Werner — Penn Charusorn . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Penn Charusorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Penn Charusorn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Penn Charusorn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Penn Charusorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Penn Charusorn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Penn Charusorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Penn Charusorn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Penn Charusorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Penn Charusorn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Penn Charusorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Penn Charusorn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Penn Charusorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Elias Julian Werner
Penn Charusorn
1 победа
0 побед
100%
0%
20.10.2025
Elias Julian Werner
2:1
Penn Charusorn
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
56%
54%
Реализация брейк - пойнтов
75%
38%
Комментарии к матчу