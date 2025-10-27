27.10.2025
Смотреть онлайн Кристиана Сидорова - Ева Лис 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Кристиана Сидорова — Ева Лис, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Гонконг
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ева Лис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ева Лис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ева Лис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ева Лис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ева Лис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ева Лис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ева Лис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ева Лис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ева Лис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ева Лис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ева Лис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ева Лис - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
50%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
26%
