27.10.2025
Смотреть онлайн Бела Тамханкар - Julia Khramtsova 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Бела Тамханкар — Julia Khramtsova . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Julia Khramtsova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бела Тамханкар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бела Тамханкар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Бела Тамханкар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бела Тамханкар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Julia Khramtsova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
41%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу