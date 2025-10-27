Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Бела Тамханкар - Julia Khramtsova 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Бела ТамханкарJulia Khramtsova . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Tashkent
Бела Тамханкар
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
27 октября 2025
Julia Khramtsova
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Julia Khramtsova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бела Тамханкар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бела Тамханкар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Бела Тамханкар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бела Тамханкар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Julia Khramtsova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
41%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA