27.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Хи Рае Им — Nigina Alimova . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:1, 3:6, 0:1)
1 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Nigina Alimova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
52%
49%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
