27.10.2025
Смотреть онлайн Мааян Ларон - Satima Toregen 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Мааян Ларон — Satima Toregen . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Satima Toregen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Satima Toregen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Satima Toregen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мааян Ларон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
77%
61%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
