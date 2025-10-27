27.10.2025
Смотреть онлайн Кристина Буска - Е Ма Синь 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Кристина Буска — Е Ма Синь, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Гонконг
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кристина Буска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ye-Xin Ma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристина Буска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ye-Xin Ma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ye-Xin Ma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кристина Буска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Кристина Буска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кристина Буска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
74%
61%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
