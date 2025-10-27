Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Момоко Кобори - Айла Томлянович 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгWTA Гонконг: Момоко КобориАйла Томлянович, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 12:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Момоко Кобори
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
27 октября 2025
Айла Томлянович
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
53%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
Игры 1/16 финала
28.10
Филиппины Александра Эала Англия Кэти Болтер
2
0
6
4
2
1
Отказ
28.10
Словения Вероника Эрджавек Китай Шуай Чжан
0
2
2
6
2
6
Завершен
28.10
Швейцария Белинда Бенчич Алиаксандра Саснович Алиаксандра Саснович
2
0
6
3
6
4
Завершен
28.10
Россия Анна Калинская Россия Камилла Рахимова
2
0
6
4
6
4
Завершен
28.10
Китай Сиюй Ван Канада Лейла Анни Фернандес
0
2
1
6
4
6
Завершен
27.10
Латвия Анастасия Севастова США Майя Джойнт
1
2
6
2
4
6
3
6
Завершен
27.10
Гонконг Хон И Коди Вонг Словакия Виктория Морвайова
0
2
1
6
0
6
Завершен
27.10
Япония Момоко Кобори Австралия Айла Томлянович
0
2
5
7
2
6
Завершен
27.10
Кристиана Сидорова Кристиана Сидорова Германия Ева Лис
0
2
0
6
3
6
Завершен
27.10
Испания Кристина Буска Китай Е Ма Синь
2
0
6
1
6
2
Завершен
27.10
Австралия Мэддисон Инглис Китай Yafan Ванг
1
2
4
6
7
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA