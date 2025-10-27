27.10.2025
Смотреть онлайн Момоко Кобори - Айла Томлянович 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Момоко Кобори — Айла Томлянович, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 12:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Завершен
(5:7, 2:6)
(5:7, 2:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
53%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
