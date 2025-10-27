27.10.2025
Смотреть онлайн Мэддисон Инглис - Yafan Ванг 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Мэддисон Инглис — Yafan Ванг, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Завершен
(4:6, 7:6, 3:6)
(4:6, 7:6, 3:6)
1 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Yafan Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мэддисон Инглис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yafan Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Yafan Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Yafan Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Мэддисон Инглис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Мэддисон Инглис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
69%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Игры 1/16 финала
28.10
2
0
6
4
2
1
Отказ
28.10
0
2
2
6
2
6
Завершен
28.10
2
0
6
3
6
4
Завершен
28.10
2
0
6
4
6
4
Завершен
28.10
0
2
1
6
4
6
Завершен
27.10
1
2
6
2
4
6
3
6
Завершен
27.10
0
2
1
6
0
6
Завершен
27.10
0
2
5
7
2
6
Завершен
27.10
0
2
0
6
3
6
Завершен
27.10
2
0
6
1
6
2
Завершен
27.10
1
2
4
6
7
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу