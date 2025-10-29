Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Barnett/Lechemia - Ayukawa/Morisaki 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайWTA Цзюцзян - пары: Barnett/LechemiaAyukawa/Morisaki, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян - пары
Barnett/Lechemia
Завершен
(6:1, 5:7, 9:11)
1 : 2
29 октября 2025
Ayukawa/Morisaki
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ayukawa/Morisaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ayukawa/Morisaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ayukawa/Morisaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
Игры 1/8 финала
29.10
И-Сан Чо/Yi Tsen Чо И-Сан Чо/Yi Tsen Чо Mladenovic/Piter Mladenovic/Piter
0
2
2
6
4
6
Завершен
29.10
Barnett/Lechemia Barnett/Lechemia Ayukawa/Morisaki Ayukawa/Morisaki
1
2
6
1
5
7
9
11
Завершен
28.10
Китай Сю/Янг Lee/R Rajaonah Lee/R Rajaonah
2
0
7
6
6
3
Завершен
27.10
Ши/Яо Ши/Яо Bai/Huang Bai/Huang
2
0
6
1
6
3
Завершен
27.10
Gleason/Pridankina Gleason/Pridankina Li J / Li Y Li J / Li Y
2
0
6
4
7
6
Завершен
27.10
Hou/Zhu Hou/Zhu Ovcharenko/Webley-Smith Ovcharenko/Webley-Smith
1
2
6
3
2
6
12
14
Завершен
Комментарии к матчу
