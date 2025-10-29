29.10.2025
Смотреть онлайн Barnett/Lechemia - Ayukawa/Morisaki 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян - пары: Barnett/Lechemia — Ayukawa/Morisaki, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян - пары
Завершен
(6:1, 5:7, 9:11)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ayukawa/Morisaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Barnett/Lechemia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Barnett/Lechemia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ayukawa/Morisaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ayukawa/Morisaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ayukawa/Morisaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
