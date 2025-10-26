Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Стефан Латинович - Самир Хамза Регуир 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Стефан ЛатиновичСамир Хамза Регуир, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Center Court
Challenger Monastir
Стефан Латинович
Завершен
(6:4, 4:6, 6:4)
2 : 1
26 октября 2025
Самир Хамза Регуир
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
9
3
Двойные ошибки
8
7
Выигрыш первой подачи
72%
79%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
Казахстан Amir Omarkhanov Италия Мишель Рибекаи
0
2
3
6
3
6
Завершен
26.10
Англия Жиль Хуссей Индия Адиль Кальянпур
2
0
6
2
6
1
Завершен
26.10
Сербия Стефан Латинович Алжир Самир Хамза Регуир
2
1
6
4
4
6
6
4
Завершен
26.10
Турция Янки Эрел Алжир Самир Хамза Регуир
-
-
Отменен
26.10
Россия Александр Бинда Франция Максенс Беж
2
1
4
6
6
4
7
5
Завершен
26.10
Бельгия Буваясар Гадамаури Молдова, Республика Раду Албот
0
2
2
6
1
6
Завершен
26.10
Тунис Омар Кнани Испания Педро Вивес Марсок
0
2
1
6
1
6
Завершен
26.10
Чехия Тадеас Пароулек Тунис Ibrahim Snoussi
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
США Дали Бланч Тунис Alaa Trifi
2
0
6
2
6
2
Завершен
26.10
Италия Лоренцо Карбони ЮАР Крис Ван Вик
1
0
6
2
0
0
Отказ
26.10
Испания Серхио Кальехон Эрнандо Польша Олаф Печковски
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.10
Турция Мерт Алькая Франция Лоран Локоли
2
1
1
6
6
2
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA