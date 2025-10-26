26.10.2025
Смотреть онлайн Стефан Латинович - Самир Хамза Регуир 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Стефан Латинович — Самир Хамза Регуир, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Center Court
Challenger Monastir
Завершен
(6:4, 4:6, 6:4)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
3
Двойные ошибки
8
7
Выигрыш первой подачи
72%
79%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
