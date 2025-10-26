Текстовая трансляция

Гейм 1 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Стефан Латинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Стефан Латинович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Стефан Латинович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0