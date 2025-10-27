27.10.2025
Смотреть онлайн Daniil Bogatov - Танакорн Шрират 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Daniil Bogatov — Танакорн Шрират . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(2:6, 0:0)
(2:6, 0:0)
0 : 1
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniil Bogatov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Daniil Bogatov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
История последних встреч
Daniil Bogatov
Танакорн Шрират
1 победа
0 побед
100%
0%
19.10.2025
Daniil Bogatov
2:0
Танакорн Шрират
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
43%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу