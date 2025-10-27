Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Bill Chan - Lleyton Richards 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТаиландITF M15 Hua Hin: Bill ChanLleyton Richards . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Hua Hin
Bill Chan
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
27 октября 2025
Lleyton Richards
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Bill Chan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Lleyton Richards - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Lleyton Richards - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Lleyton Richards - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Bill Chan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
73%
43%
Реализация брейк - пойнтов
55%
33%
Комментарии к матчу
