27.10.2025
Смотреть онлайн Саи Картик Редди Ганта - Tarun Karra 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Саи Картик Редди Ганта — Tarun Karra . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Tarun Karra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Tarun Karra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Tarun Karra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Tarun Karra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Tarun Karra - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Tarun Karra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
44%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
47%
