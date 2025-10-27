27.10.2025
Смотреть онлайн Корбан Кроутер - Дориан Тремблэй 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Корбан Кроутер — Дориан Тремблэй . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:2, 4:6, 0:1)
1 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Корбан Кроутер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Корбан Кроутер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Корбан Кроутер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дориан Тремблэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Корбан Кроутер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дориан Тремблэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
73%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
29%
