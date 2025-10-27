27.10.2025
Смотреть онлайн Энтони Сусанто - Keerthivassan Suresh 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Энтони Сусанто — Keerthivassan Suresh . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Keerthivassan Suresh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Keerthivassan Suresh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Энтони Сусанто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
59%
31%
Реализация брейк - пойнтов
60%
22%
