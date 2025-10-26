26.10.2025
Смотреть онлайн Lyne Thach - Клара Вельдман 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Villeneuve d'Ascq: Lyne Thach — Клара Вельдман . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Villeneuve d'Ascq
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Lyne Thach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Клара Вельдман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Lyne Thach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Lyne Thach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
41%
75%
Реализация брейк - пойнтов
25%
31%
Комментарии к матчу