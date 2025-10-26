26.10.2025
Смотреть онлайн Марие Вилле - Sarah Boussaffir 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Villeneuve d'Ascq: Марие Вилле — Sarah Boussaffir . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Villeneuve d'Ascq
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sarah Boussaffir - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Sarah Boussaffir - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Sarah Boussaffir - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sarah Boussaffir - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Sarah Boussaffir - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марие Вилле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Sarah Boussaffir - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Sarah Boussaffir - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Sarah Boussaffir - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
61%
49%
Реализация брейк - пойнтов
86%
44%
Комментарии к матчу