26.10.2025
Смотреть онлайн Juliette Trunet - Хелена Стевич 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Villeneuve d'Ascq: Juliette Trunet — Хелена Стевич . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Villeneuve d'Ascq
Завершен
(2:6, 7:5, 0:0)
1 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Juliette Trunet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Juliette Trunet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Juliette Trunet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Juliette Trunet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хелена Стевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Хелена Стевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Juliette Trunet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хелена Стевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Juliette Trunet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Juliette Trunet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Juliette Trunet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Juliette Trunet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
56%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
