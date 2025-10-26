26.10.2025
Смотреть онлайн Амели Ван Импе - Лола Коллин 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Villeneuve d'Ascq: Амели Ван Импе — Лола Коллин . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Villeneuve d'Ascq
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лола Коллин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Амели Ван Импе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Амели Ван Импе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Амели Ван Импе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лола Коллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Амели Ван Импе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Амели Ван Импе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Амели Ван Импе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лола Коллин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Амели Ван Импе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Амели Ван Импе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Амели Ван Импе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Амели Ван Импе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Амели Ван Импе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Амели Ван Импе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
74%
47%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
