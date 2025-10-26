26.10.2025
Смотреть онлайн Maria Isabel Suarez - Карла Маркус 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Maria Isabel Suarez — Карла Маркус, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha Central
WTA Кали
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Карла Маркус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Maria Isabel Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
42%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
55%
