26.10.2025
Смотреть онлайн Ана Кандиотто - Мариана Изабель Игуита Барраза 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Ана Кандиотто — Мариана Изабель Игуита Барраза, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha Central
WTA Кали
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мариана Изабель Игуита Барраза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мариана Изабель Игуита Барраза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мариана Изабель Игуита Барраза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ана Кандиотто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ана Кандиотто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ана Кандиотто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мариана Изабель Игуита Барраза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мариана Изабель Игуита Барраза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ана Кандиотто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мариана Изабель Игуита Барраза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
10
Выигрыш первой подачи
76%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
