Смотреть онлайн Ана Кандиотто - Мариана Изабель Игуита Барраза 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Ана Кандиотто — Мариана Изабель Игуита Барраза, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.