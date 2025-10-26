Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Мартина Окалова - Maria Jose Sanchez Uribe 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияWTA Кали: Мартина ОкаловаMaria Jose Sanchez Uribe, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha Central
WTA Кали
Мартина Окалова
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Maria Jose Sanchez Uribe
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Окалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Maria J Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мартина Окалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Maria J Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мартина Окалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Maria J Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мартина Окалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мартина Окалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мартина Окалова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мартина Окалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Maria J Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Maria J Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Maria J Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
55%
55%
Реализация брейк - пойнтов
100%
38%
26.10
Колумбия Maria Isabel Suarez Аргентина Карла Маркус
0
2
0
6
1
6
Завершен
26.10
Словакия Мартина Окалова Колумбия Maria Jose Sanchez Uribe
0
2
6
7
1
6
Завершен
26.10
США Сабастиани Леон Боливия Ноелия Себальос
0
2
3
6
4
6
Завершен
26.10
Бразилия Ана Кандиотто Колумбия Мариана Изабель Игуита Барраза
2
0
6
3
6
3
Завершен
26.10
Бразилия Ребекка Перейра Болгария Гергана Топалова
0
2
0
6
3
6
Завершен
