Смотреть онлайн Мартина Окалова - Maria Jose Sanchez Uribe 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Мартина Окалова — Maria Jose Sanchez Uribe, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.