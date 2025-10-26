26.10.2025
Смотреть онлайн Ребекка Перейра - Гергана Топалова 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Ребекка Перейра — Гергана Топалова, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha 2
WTA Кали
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гергана Топалова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ребекка Перейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Гергана Топалова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ребекка Перейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ребекка Перейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Гергана Топалова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Гергана Топалова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Гергана Топалова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
50%
86%
Реализация брейк - пойнтов
67%
46%
