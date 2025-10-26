26.10.2025
Смотреть онлайн Сабастиани Леон - Ноелия Себальос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Сабастиани Леон — Ноелия Себальос, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha 2
WTA Кали
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Сабастиани Леон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сабастиани Леон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ноелия Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сабастиани Леон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ноелия Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Сабастиани Леон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Сабастиани Леон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ноелия Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сабастиани Леон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сабастиани Леон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ноелия Себальос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ноелия Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
11
Выигрыш первой подачи
45%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
53%
