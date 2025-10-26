Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Патрисио Альварадо - Фернандо Кавалло 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Патрисио АльварадоФернандо Кавалло, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 3.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha 3
Lima, Peru, Qualifying
Патрисио Альварадо
Завершен
(3:6, 6:4, 1:6)
1 : 2
26 октября 2025
Фернандо Кавалло
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
США Dillon Beckles Дания Лудвиг Ааес
0
2
2
6
0
5
Завершен
26.10
Бразилия Габриэль Шекенберг Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте
1
2
3
6
6
3
3
6
Завершен
26.10
Колумбия Кристиан Родригес США Райан Дикерсон
-
-
Отменен
26.10
Румыния Себастьян Гима США Dakotah Bobo
2
0
6
4
6
3
Завершен
26.10
Бразилия Пауло Андре Сараива Дос Сантос Перу Diego Gomez
2
0
7
6
6
3
Завершен
26.10
Эквадор Патрисио Альварадо Аргентина Фернандо Кавалло
1
2
3
6
6
4
1
6
Завершен
26.10
Аргентина Хуан Естевез Перу Fabio Zavalaga Uculmana
2
0
6
0
6
1
Завершен
26.10
Перу Ricardo Sebastian Ramos Vargas Аргентина Тьяго Кигарран
0
2
1
6
3
6
Завершен
23.06
Перу Diego I Gomez Pajares Бразилия Педро Родригез
0
2
1
6
2
6
Завершен
23.06
Германия Лукас Герх Аргентина Tadeo Meneo
2
0
6
2
6
4
Завершен
22.06
Перу Jose Velasco Германия Джон Сперл
0
2
0
6
0
6
Завершен
22.06
Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна Перу Luis Jose Nakamine
2
0
6
0
6
2
Завершен
22.06
США Бруно Кузухара Мексика Луис Карлос Альварез
2
1
4
6
6
2
6
3
Завершен
22.06
Колумбия Хуан Себастьян Гомез Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес
0
2
3
6
3
6
Завершен
22.06
США Дали Бланч Бразилия Луис Бритто
-
-
Отказ
22.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Испания Диего Аугусто Баррето Санчес
0
2
0
6
6
7
Завершен
