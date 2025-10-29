Фрибет 15000₽
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Rafael JodarМёрфи Кассон, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville
Rafael Jodar
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Мёрфи Кассон
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
7
7
Двойные ошибки
0
7
Выигрыш первой подачи
74%
64%
Реализация брейк - пойнтов
60%
12%
Игры 1/16 финала
29.10
Испания Rafael Jodar США Мёрфи Кассон
2
0
6
4
7
5
Завершен
28.10
Англия Йоханнус Мандэй США Ronit Karki
2
0
6
3
7
5
Завершен
28.10
США Кэннон Кингсли Канада Джастин Боулайс
2
0
6
3
6
3
Завершен
28.10
Швейцария Дилан Дитрих США Альфредо Перес
2
0
6
3
6
4
Завершен
28.10
Индия Дакшинешвар Суреш Канада Лиам Драксл
2
0
6
3
6
3
Завершен
28.10
США Дарвин Бланш США Киган Смит
1
2
6
4
3
6
2
6
Завершен
28.10
Польша Макс Касниковски США Митчелл Крюгер
1
2
4
6
7
6
6
7
Завершен
28.10
Испания Inaki Montes-De La Torre США Андре Илаган
2
1
5
7
7
6
6
4
Завершен
28.10
США Тай-Сон Квятковски Германия Патрик Захрай
0
2
5
7
3
6
Завершен
27.10
Англия Оливер Тарвет Колумбия Николас Мехия
2
0
6
4
6
2
Завершен
27.10
Англия Чарлс Брум США Мартин Дамм
0
2
3
6
3
6
Завершен
