26.10.2025
Смотреть онлайн Кайли Эванс - Мидори Кастилло Меза 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Кайли Эванс — Мидори Кастилло Меза . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
59%
62%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу