26.10.2025
Смотреть онлайн Софи Ллевеллин - Саманта Имбо Нлога 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Софи Ллевеллин — Саманта Имбо Нлога . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софи Ллевеллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Софи Ллевеллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Саманта Имбо Нлога - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Софи Ллевеллин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Софи Ллевеллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Софи Ллевеллин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Софи Ллевеллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Софи Ллевеллин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Софи Ллевеллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Софи Ллевеллин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Софи Ллевеллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Софи Ллевеллин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Софи Ллевеллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
87%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу