26.10.2025
Смотреть онлайн Ingrid Carolina Millan - Варона Мдлулва 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Ingrid Carolina Millan — Варона Мдлулва . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:53 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(6:0, 7:5)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ingrid Carolina Millan Acosta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ingrid Carolina Millan Acosta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ingrid Carolina Millan Acosta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Варона Мдлулва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Варона Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ingrid Carolina Millan Acosta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ingrid Carolina Millan Acosta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Варона Мдлулва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Варона Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Варона Мдлулва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ingrid Carolina Millan Acosta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
71%
42%
Реализация брейк - пойнтов
56%
29%
