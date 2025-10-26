26.10.2025
Смотреть онлайн Gabriela Vilar - Фернанда Гуадалупе Регаладо Масиас 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Gabriela Vilar — Фернанда Гуадалупе Регаладо Масиас . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fernanda G R Macias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Fernanda G R Macias - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Fernanda G R Macias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Fernanda G R Macias - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Fernanda G R Macias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Fernanda G R Macias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Fernanda G R Macias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Fernanda G R Macias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Fernanda G R Macias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Fernanda G R Macias - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Fernanda G R Macias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Fernanda G R Macias - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
35%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
