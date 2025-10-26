26.10.2025
Смотреть онлайн Аманда Каролина Нава Элкин - Simone Pratt 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Аманда Каролина Нава Элкин — Simone Pratt . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(6:4, 4:6, 4:6)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аманда Каролина Нава Элкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Аманда Каролина Нава Элкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Simone Pratt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Simone Pratt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Аманда Каролина Нава Элкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Simone Pratt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Simone Pratt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Аманда Каролина Нава Элкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Аманда Каролина Нава Элкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Simone Pratt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Simone Pratt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Аманда Каролина Нава Элкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Simone Pratt - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
52%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
59%
Комментарии к матчу