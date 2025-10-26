26.10.2025
Смотреть онлайн Amir Omarkhanov - Мишель Рибекаи 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Amir Omarkhanov — Мишель Рибекаи, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 2
Challenger Monastir
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Amir Omarkhanov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Amir Omarkhanov
Мишель Рибекаи
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Amir Omarkhanov
0:2
Мишель Рибекаи
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
56%
62%
Реализация брейк - пойнтов
100%
36%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
0
2
3
6
3
6
Завершен
26.10
2
0
6
2
6
1
Завершен
26.10
2
1
6
4
4
6
6
4
Завершен
26.10
-
-
Отменен
26.10
2
1
4
6
6
4
7
5
Завершен
26.10
0
2
2
6
1
6
Завершен
26.10
0
2
1
6
1
6
Завершен
26.10
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
2
0
6
2
6
2
Завершен
26.10
1
0
6
2
0
0
Отказ
26.10
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.10
2
1
1
6
6
2
6
0
Завершен
Комментарии к матчу