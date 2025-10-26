Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Amir Omarkhanov - Мишель Рибекаи 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Amir OmarkhanovМишель Рибекаи, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 2
Challenger Monastir
Amir Omarkhanov
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
26 октября 2025
Мишель Рибекаи
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Amir Omarkhanov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Amir Omarkhanov - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Amir Omarkhanov
Amir Omarkhanov
Мишель Рибекаи
Amir Omarkhanov
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Amir Omarkhanov
Amir Omarkhanov
0:2
Мишель Рибекаи
Мишель Рибекаи
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
56%
62%
Реализация брейк - пойнтов
100%
36%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
Казахстан Amir Omarkhanov Италия Мишель Рибекаи
0
2
3
6
3
6
Завершен
26.10
Англия Жиль Хуссей Индия Адиль Кальянпур
2
0
6
2
6
1
Завершен
26.10
Сербия Стефан Латинович Алжир Самир Хамза Регуир
2
1
6
4
4
6
6
4
Завершен
26.10
Турция Янки Эрел Алжир Самир Хамза Регуир
-
-
Отменен
26.10
Россия Александр Бинда Франция Максенс Беж
2
1
4
6
6
4
7
5
Завершен
26.10
Бельгия Буваясар Гадамаури Молдова, Республика Раду Албот
0
2
2
6
1
6
Завершен
26.10
Тунис Омар Кнани Испания Педро Вивес Марсок
0
2
1
6
1
6
Завершен
26.10
Чехия Тадеас Пароулек Тунис Ibrahim Snoussi
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
США Дали Бланч Тунис Alaa Trifi
2
0
6
2
6
2
Завершен
26.10
Италия Лоренцо Карбони ЮАР Крис Ван Вик
1
0
6
2
0
0
Отказ
26.10
Испания Серхио Кальехон Эрнандо Польша Олаф Печковски
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.10
Турция Мерт Алькая Франция Лоран Локоли
2
1
1
6
6
2
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Итоговый чемпионат ATP
Итоговый чемпионат ATP
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
12 Ноября
07:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Юта Джаз Юта Джаз
12 Ноября
05:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA