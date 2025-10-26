26.10.2025
Смотреть онлайн Dillon Beckles - Лудвиг Ааес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Dillon Beckles — Лудвиг Ааес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha 4
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(2:6, 0:5)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dillon Beckles - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dillon Beckles - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Johannes Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Johannes Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Johannes Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Johannes Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Johannes Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Johannes Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
61%
61%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
