26.10.2025
Смотреть онлайн Хуан Естевез - Fabio Zavalaga Uculmana 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Хуан Естевез — Fabio Zavalaga Uculmana, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:0, 6:1)
(6:0, 6:1)
2 : 0
26 октября 2025
