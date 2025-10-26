26.10.2025
Смотреть онлайн Себастьян Гима - Dakotah Bobo 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Себастьян Гима — Dakotah Bobo, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha 4
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Dakotah Bobo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Себастьян Гима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Dakotah Bobo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Dakotah Bobo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
59%
45%
Реализация брейк - пойнтов
55%
60%
