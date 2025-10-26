Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Себастьян Гима - Dakotah Bobo 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Себастьян ГимаDakotah Bobo, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha 4
Lima, Peru, Qualifying
Себастьян Гима
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Dakotah Bobo
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Dakotah Bobo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Себастьян Гима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Dakotah Bobo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Себастьян Гима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Себастьян Гима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Dakotah Bobo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Dakotah Bobo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
59%
45%
Реализация брейк - пойнтов
55%
60%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
США Dillon Beckles Дания Лудвиг Ааес
0
2
2
6
0
5
Завершен
26.10
Бразилия Габриэль Шекенберг Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте
1
2
3
6
6
3
3
6
Завершен
26.10
Колумбия Кристиан Родригес США Райан Дикерсон
-
-
Отменен
26.10
Румыния Себастьян Гима США Dakotah Bobo
2
0
6
4
6
3
Завершен
26.10
Бразилия Пауло Андре Сараива Дос Сантос Перу Diego Gomez
2
0
7
6
6
3
Завершен
26.10
Эквадор Патрисио Альварадо Аргентина Фернандо Кавалло
1
2
3
6
6
4
1
6
Завершен
26.10
Аргентина Хуан Естевез Перу Fabio Zavalaga Uculmana
2
0
6
0
6
1
Завершен
26.10
Перу Ricardo Sebastian Ramos Vargas Аргентина Тьяго Кигарран
0
2
1
6
3
6
Завершен
23.06
Перу Diego I Gomez Pajares Бразилия Педро Родригез
0
2
1
6
2
6
Завершен
23.06
Германия Лукас Герх Аргентина Tadeo Meneo
2
0
6
2
6
4
Завершен
22.06
Перу Jose Velasco Германия Джон Сперл
0
2
0
6
0
6
Завершен
22.06
Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна Перу Luis Jose Nakamine
2
0
6
0
6
2
Завершен
22.06
США Бруно Кузухара Мексика Луис Карлос Альварез
2
1
4
6
6
2
6
3
Завершен
22.06
Колумбия Хуан Себастьян Гомез Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес
0
2
3
6
3
6
Завершен
22.06
США Дали Бланч Бразилия Луис Бритто
-
-
Отказ
22.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Испания Диего Аугусто Баррето Санчес
0
2
0
6
6
7
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA