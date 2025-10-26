Смотреть онлайн Пауло Андре Сараива Дос Сантос - Diego Gomez 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Diego Gomez, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.