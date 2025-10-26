26.10.2025
Смотреть онлайн Пауло Андре Сараива Дос Сантос - Diego Gomez 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Diego Gomez, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Diego Gomez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Diego Gomez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Diego Gomez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Пауло Андре Сараива Дос Сантос - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
68%
58%
Реализация брейк - пойнтов
29%
33%
